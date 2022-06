Banjo-Kazooie : la série sur le point de faire son grand retour ? Un développeur l'annonce

Grant Kirkhope, ex-compositeur musical de la saga, s'était exprimé sur le sujet : "Vous savez, je ne le sens pas... Le seul moyen que Banjo-Kazooie continue soit qu'un autre studio s'en charge. Rare n'en a pas envie. Ils ne veulent pas le faire, je pense. Je ne le sais pas pour sûr mais j'ai des amis là-bas et ils n'en parlent pas en interne. Il faudrait convaincre quelqu'un d'autre de développer un nouveau jeu."



Allez, encore quelques heures de patience les amis.

C'est un grand classique : la veille d'une conférence de l'envergure du Xbox & Bethesda Games Showcase (12 juin, 19 heures), les rumeurs se multiplient. La dernière en date concerne la série Banjo-Kazooie qui, selon le créateur de contenu ModernVintageGamer, est sur le point de faire son grand retour. "Banjo sera présent à ce show, et un jeu sera même annoncé, a indiqué - lors du dernier podcast Nate the Hate - celui qui est également développeur chez NightDive Studio. J'ai parlé à un certain nombre de personnes. Je ne suis pas un insider mais un développeur. Mais parfois, j'entends des choses, et à la GDC de cette année, des gens parlaient de Banjo. [...] Quelque chose est en train de se préparer, mais je ne suis pas en mesure de vous dire de quoi il s'agit exactement." Une compilation teintée de nostalgie ? Un tout nouveau jeu ?Convaincu que quelque chose sera officialisé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, le bonhomme fait remarquer que le catalogue de Microsoft manque de jeux familiaux développés par ses propres studios, et qu'un nouveau Banjo-Kazooie permettrait justement de rectifier le tir. Comme le fait remarquer Video Games Chronicle , il y a deux ans, Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, avait affirmé que le retour d'anciennes gloires de Rare dépendait avant tout du studio britannique."Je laisse les studios décider des jeux sur lesquels ils souhaitent travailler, avait-il assuré. J'ai beaucoup de respect pour Rare et ce qu'ils font. Ils aiment créer des nouvelles choses, et ils ont eu du succès avec Sea of Thieves. Et je pense qu'ils sont vraiment enthousiasmés par Everwild. Battletoads a bien été accueilli également, et je crois que le studio Dlala [qui a co-développé le jeu avec Rare, ndlr] a fait du très bon travail." Justement, en 2018