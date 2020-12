Back4Blood : l'héritier de Left4Dead s'offre un trailer et du gameplay aux Game Awards

Après l'échec d'Evolve, Turtle Rock Studios est revenu à ses premières amours avec Back4Blood, un FPS coopératif qui se pose comme le successeur spirituel de la mythique saga Left4Dead. Les développeurs étaient présents lors de la cérémonie des Game Awards 2020 où on a pu découvrir un premier trailer, mais aussi une vidéo de gameplay vraiment bienvenue. Ici, pas d'annonce floue pour faire saliver les fans puisque le titre sortira le 22 juin 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.