Assassin's Creed Origins : Ubisoft lâche enfin une date pour le 60fps sur Xbox Series et PS5

Assassin's Creed Origins en 60fps. Ubisoft l'a en effet confirmé via un tweet, ce qui permet de rappeler qu'en août dernier, Assassin's Creed Odyssey avait déjà eu droit au même traitement de faveur. Disponible depuis le 27 octobre 2017, Assassin's Creed Origins a surtout marqué les esprits parce qu'il a su renouveler une formule vieille d'une décennie, les développeurs d'Ubisoft Montréal ayant travaillé sur le jeu pendant quatre ans. Pour beaucoup, il s'agit même du meilleur épisode de la licence, alors que pour notre part, Assassin's Creed II reste indéboulonnable ne serait-ce que pour le charisme d'Ezio. Rappelons qu'Assassin's Creed Origins débarquera également dans le Xbox Game Pass le 7 juin prochain.





You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling....



Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS - available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.