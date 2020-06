Assassin's Creed Origins : Ubisoft annonce un week-end gratuit sur PC

Même si les fans d'Assassin's Creed ont les yeux tournés vers le prochain épisode Valhalla, Ubisoft annonce via un communiqué officiel qu'Assassin's Creed Origins va faire l'objet d'un week-end gratuit sur PC. Plus concrètement, l'opération - qui nécessite de passer par Uplay, cela va de soi - débutera demain à 15h, et prendra fin le 21 juin à 22h. Pendant ce laps de temps, les participants pourront accéder à l'intégralité du contenu, sachant que la progression sera conservée en cas d'achat du jeu. A noter qu'il y a moyen de précharger Assassin's Creed Origins dès maintenant, au cas où l'on ne disposerait pas d'une connexion solide.Pour mémoire, le titre est sorti en 2017 sur PC, Xbox One et PS4, et permet de suivre les pérégrinations de Bayek au coeur de l'Égypte. Notre test se trouve à cette adresse