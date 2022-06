Assassin's Creed Origins : un week-end gratuit pour essayer le jeu en 60fps sur Xbox Series et PS5

Les fans d'Assassin's Creed Origins le savent : depuis le 2 juin, il est possible de jouer à Assassin's Creed Origins en 60fps sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Puisqu'il reste des joueurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir les aventures de Bayek au coeur de l'Égypte ancienne, Ubisoft a profité de son livestream consacré aux 15 ans de la série pour annoncer qu'un week-end gratuit serait organisé du 16 juin 18 heures au 20 juin à la même heure. Bien évidemment, il s'agira de la version complète du jeu, et en cas d'achat, la progression sera conservée.On rappelle qu'Assassin's Creed Origins est sorti le 27 octobre 2017, et que beaucoup de fans le considèrent comme l'un des meilleurs épisodes de la série. "Capable offrir un orgasme visuel avec ces décors à tomber par terre et sa direction artistique grandiose, le jeu démontre qu’Ubisoft Montréal a su se remettre en question pour renouveler la série. Nouveau système de combat plus exigeant, mécaniques d’infiltration remaniées, meilleure intégration des quêtes annexes, univers plus grand ; que demander de plus ?", avions-nous d'ailleurs signalé dans notre test