Assassin's Creed Mirage : les images du nouvel épisode ont fuité, il y aura du Ali Baba et les 40 voleurs

Quoi de mieux que de démarrer la rentrée des classes avec un leak de haute volée ? Pour ce jeudi 1er septembre 2022, c'est le prochain épisode d'Assassin's Creed qui vient de voir ses premières images se retrouver sur les internets. Le fautif ? Ubisoft lui même, ou plutôt la personne qui s'est chargée d'uploader les premiers éléments du jeu sur l'Ubi Store, puisque c'est via la boutique en ligne de l'éditeur que les premiers visuels sont apparus. On y voit notre assassin de dos, face à une porte majestueuse où l'attend une grosse menace. Si l'on se réfère à la seconde image qui comporte des mentions, il s'agirait en réalité du visuel utilisé pour l'un des DLC à venir pour cet Assasssin's Creed Mirage. Du contenu supplémentaire qui nous permettrait de jouer une quête liée au récit de Ali Baba et les 40 voleurs. Autant vous dire que le retour sur les premières terres de la saga a énormément fait vibrer les fans de la première heure sur les réseaux sociaux.Du coup, les rumeurs qui avaient annoncé le nom d'Assassin's Creed Rift il y a plusieurs mois se sont trompés, tandis que le YouTubeur J0nathan a tapé dans le mille avec sa vidéo publiée il y a quelques jours. Selon les infos colportées par ce dernier, cet Assassin's Creed Mirage sera l'occasion pour Ubisoft de faire sa rédemption en revenant aux origines de la saga, soit moins d'aspects RPG et plus une aventure classique comme on les a connues aux débuts de la série. Il semblerait d'ailleurs, et ça se confirme via ces premières images, que l'histoire nous transportera du côté de Bagdad, au IXè siècle. Le scénario pourrait en effet se situer entre 860 et 870 en pleine anarchie de Samarra, période pendant laquelle durant laquelle le califat abbasside est marqué par une instabilité interne extrême et par la succession violente de quatre califes, qui deviendront des marionnettes entre les mains de puissants groupes militaires rivaux.Toujours selon les infos de J0nathan, Bassim serait l'assassin de cet épisode, lui qu'on avait pu découvrir à la fin d'Assassin's Creed Valhalla, mais dont on taira les manigances pour ne pas vous spoiler l'histoire. Visiblement, avec ce retour aux sources voulu par les développeurs d'Ubisoft Montréal, le premier Assassin's Creed aurait été une source d'inspiration. La vision de l'aigle ferait ainsi son retour dans le jeu, avec en prime l'introduction de la vision de Loki, qui fait évidemment référence à ce que le personnage de Basim est véritablement dans l'épisode Valhalla. Concernant les aspects RPG qui ont été retirés, il est précisé qu'il n'y aura plus de dialogues avec des réponses multiples, l'absence de changement de sexe pour le personnage (pas de version féminine de Bassim en d'autres termes) et le retrait du système de progression que beaucoup avaient détesté dans la série. Un retour aux premiers amours de la série qui serait d'ailleurs lié avec une autre grosse rumeur : la préparation en cachette d'un remake du tout premier Assassin's Creed avec le grand Altaïr...

Bien sûr, il faudra attendre l'Ubisoft Forward du 10 septembre prochain (qui se déroulera à 21h00) pour avoir la confirmation de tous ces leaks. Vivement !