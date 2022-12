Armored Core 6 : le jeu de mécha de FromSoftware de retour après 10 ans d'absence

Armored Core 6 : Fires of Rubicon a donc été annoncé lors de la cérémonie et c'est toujours From Software qui est aux commandes du jeu. Il faut dire qu'après plus de 10 ans à jongler entre Dark Souls, Sekiro, Bloodborne et Elden Ring, le studio japonais avait envie de revenir à leurs premiers amours. Outre ces images qui annoncent un jeu aux graphismes next gen', on apprend de la part de la firme japonaise que cet épisode a permis de réinventer le gameplay, avec plus d'action qu'auparavant et plus de méchas sophistiqués à piloter. Pas d'open world en vue, mais des zones plus ouvertes et offrant une grande liberté et manoeuvre pour donner cette sensation de piloter des machines de fer et d'acier qui vont s'affronter avec une arsenal de taille. From Software précise que ce Armored Core 6 : Fires of Rubicon





























La sortie de ce Armored Core 6 : Fires of Rubicon est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Qui l'eût cru ? Dix ans après le dernier épisode, la saga Armored Core fait son grand retour sur la scène des Game Awards 2022.disposera d'un système de progression gratifiant, qui permettra de faire évoluer ses robots contre des boss gigantesques.