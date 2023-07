Armored Core VI : un Story Trailer et 13 min de gameplay, FromSoftware est généreux

Armored Core 6 : Fires of Rubicon qui se fait attendre. Non pas que la licence a toujours été très populaire en Occident (et encore moins en Europe), mais comme il est vendu comme étant le nouveau jeu de FromSoftware et que le studio japonais possède une aura explosive depuis les Dark Souls et Elden Ring, les gens ont leur curiosité qui est piquée. Plusieurs choses à vous faire découvrir aujourd'hui, à commencer par le Story Trailer, divulgué il y a quelques jours et qui permet de poser les bases de ce conflit gouvernemental. Mais c'est sur la partie de son gameplay que le titre est particulièrement attendu et ce nouvel épisode semble avoir appris des erreurs du passé pour proposer quelque chose de plus dynamique et spectaculaire. Il faut dire que l'objectif est de séduire le public occidental, peu habitué aux déplacements lents de ces machines de guerre. C'est pourquoi ces 13 minutes de gameplay sous-titrées en français permettent d'avoir un bel aperçu des mécaniques de jeu, avec ce monde ouvert et ses ennemis qui arrivent de partout. Il faut donc être alerte pour ne pas se faire submerger par les attaques adverses. Mais Armored Core 6 : Fires of Rubicon ne se contentera pas d'enchaîner les combats, mais aussi de scanner les environs, de personnaliser son mécha et son équipement. Le jeu promet des environnements variés, passant de la nature luxuriante au désert aride, en passant par des zones enneigées, des lieux industriels et même des affrontements dans l'espace.

Parmi les gros jeux qui arriveront pendant les grandes vacances, il y a un certain

La sortie d'Armored Core ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON programmée pour le 25 août sur PC, PS5, Xbox Series, PS5 et Xbox One.