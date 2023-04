Armored Core 6 : le nouveau FromSoftware lâche son gameplay et sa date de sortie

Bien avant de devenir le studio de renom qui a porté le nom de Dark Souls à travers le monde, FromSoftware faisait des jeux de robots, ou plutôt de mécha. Un genre peu apprécié en Occident, même si la série des Armored Core a su trouvé sa petite communauté. Dix ans après le dernier épisode, la saga métallique fait donc son grand retour, comme on le sait depuis plusieurs mois, mais aujourd'hui, l'heure est au reveal de gameplay, mais aussi de la date de sortie. L'occasion de constater que les combats ont visiblement gagné en intensité, que l'ambiance est toujours aussi froide et sans pitié, et que nos méchas disposent de plus de possibilités de combat. Bien sûr, il sera possible de customiser ses robots, afin de se distinguer lors des parties multi en ligne.







Une histoire a cependant été travaillée, histoire de donner du contexte et de la profondeur et l'on apprend qu'une nouvelle substance mystérieuse appelée « Coral » a été découverte sur la lointaine planète Rubicon 3. En tant que source d’énergie, elle aurait pu permettre des avancées considérables sur le plan technologique ou en matière de communication. Au lieu de cela, elle a provoqué une catastrophe qui a englouti la planète et les étoiles environnantes dans les flammes et les tempêtes, formant un système stellaire brûlant. Près d’un demi-siècle plus tard, le Coral a refait surface sur Rubicon 3, une planète maintenant contaminée et interdite d’accès. Désormais, des sociétés extraterrestres et des groupes de résistance se battent pour le contrôle de la substance. Le joueur infiltre Rubicon en tant que mercenaire indépendant et se retrouve dans une lutte pour la substance avec les sociétés et autres factions.



Quant à la sortie du jeu, elle est attendue pour le 25 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.