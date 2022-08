Alone in the Dark : retour aux sources pour le reboot, un 1er trailer en 4K avec du gameplay

Sans surprise après le leak de ce matin, le reboot d'Alone in the Dark était bel et bien présent lors du THQ Nordic Showcase qui s'est terminé il y a une dizaine de minutes. Toutes les infos qui accompagnaient la fuite sont elles aussi véridiques, puisque cette réinterprétation du survival horror imaginé par Frédérick Raynal en 1992 se rapproche beaucoup plus d'un Resident Evil, au moins dans la manière de placer la caméra près de l'épaule. Mais le gameplay de ce nouveau Alone in the Dark ne devrait pas se résumer à tirer sur des créatures venues d'ailleurs, il sera aussi question d'exploration et des puzzles à résoudre. Dans le trailer qui a été lâché, on voit bien que le studio mise beaucoup sur l'atmosphère, avec cette envie de renouer avec les origines du jeu. L'histoire nous transportera d'ailleurs dans la Louisiane, avec deux personnages jouables, à savoir Edward Carnby et Emily Hartwood qui vont devoir déambuler dans le manoir Derceto, un hôpital psychiatrique pour les personnes riches et fortunées. Comme on peut le voir dans la bande annonce, nos deux détectives seront confrontés à des hallucinations avec des environnements changeants, qui rappellent d'ailleurs Silent Hill.

Développé par les Canadiens de Pieces Interactive, ce nouveau Alone in the Dark a été écrit par Mikael Hedberg, auteur de SOMA et d'Amnesia, deux jeux d'horreur qui se sont faits remarquer à leur sortie. Quant à la bande-son, elle a été prise en charge par Jason Köhnen, tandis qu'on apprend que c'est Guy Davis, un proche de Guillermo del Toro, qui s'est occupé du design des monstres, comme le décrit si bien le PlayStation Blog. Quant à la date de sortie, elle n'est pas encore communiquée, mais on sait que le jeu est uniquement prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera jouable à la gamescom du 24 au 28 août à travers un prologue spécialement conçu pour l'occasion.