Alone in the Dark : le reboot par THQ Nordic a fuité, premières images et jaquettes du jeu

C'était sans nul doute l'un des moments forts du THQ Nordic Showcase de ce soir, mais son annonce vient de se faire éventer par une grosse fuite. Le reboot de Alone in the Dark se retrouve en effet sur Internet, où les premiers screenshots et les jaquettes sont partagés en masse. L'occasion d'avoir un premier aperçu des graphismes, qui manque singulièrement de panache, d'autant qu'il s'agit d'un jeu développé sur PC, PS5 et Xbox Series. Les jaquettes ont également fait l'objet d'un leak, et l'illustration choisie manque elle aussi d'impact. En attendant que le trailer soit dévoilée ce soir, vers 21 heures, on peut constater que la caméra se place désormais derrière l'épaule du personnage principal, comme l'a fait Resident Evil en 2004/2005 avec Resident Evil 4. On rappelle qu'il s'agira d'un épisode flambant neuf, développé par le studio Pieces Interactive, un studio racheté par Emracer Group en 2017 et qui a racheté les droits de licence d'Alone in the Dark il y a quatre ans des mains d'Infogrames. Quant à l'histoire, on sait que ce reboot se rapprochera davantage de l'oeuvre d'oriine avec des événements qui vont se dérouler dans une Amérique des années 1920, où l'on va incarner un certain Edward Carnby, embauché pour retrouver l'oncle disparu d'Emily Hartwood. Encore un peu de patience, on en saura plus ce soir.