Alone in the Dark : David Harbour et Jodie Comer sont les héros du jeu, voici enfin du gameplay

Cela faisait 8 mois que nous étions sans nouvelle du reboot d'Alone in the Dark, qui avait dessiné les contours de son atmosphère avec des vidéos teasers qui laissaient présager le retour du survival horror à l'ancienne. Si le jeu n'était pas présent au PlayStation Showcase du 24 mai 2023, la première vidéo de gameplay vient néanmoins d'être lâchée par un THQ Nordic confiant et ambitieux. Mélangeant images de gameplay et interventions des développeurs, cette vidéo permet aussi de mettre en lumière la présence de deux acteurs bien connus de Hollywood, à savoir David Harbour (Stranger Thing, Hellboy, Black Widow) et Jodie Comer qui a brillé dans Le Dernier Duel de Ridley Scott et avait un rôle très amusant dans Free Guy aux côtés de Ryan Reynolds. Tous les deux incarnent les héros du jeu, à savoir Edward et Emily, qu'on pourra incarner tour à tour en fonction du scénario. Ce nouveau Alone in the Dark promet d'être un mélange entre combats, énigmes et atmosphère, afin de garder l'essence même de la série. D'ailleurs, afin d'appuyer leurs propos, THQ Nordic est même allé chercher