Alone in the Dark : les expressions faciales de David Harbour présentées comme argument de vente

La sortie d'Alone in the Dark est calée au 25 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Le Dernier Duel de Ridley Scott et Free Guy aux côtés de Ryan Reynolds). En lieu et place d'un nouveau trailer, les développeurs de Pieces Interactive ont préféré mettre en avant leur travail de modélisation réalisées sur les deux comédiens. Ce sont en effet leurs expressions faciales qui sont ainsi présentées, permettant de voir des émotions de doute, de tristesse et même de colère. On ne sait pas si cela fera vendre plus de jeux ou suscité une envie de précommander le titre, mais au moins, on sait que le rendu des comédiens est plutôt de qualité. THQ Nordic en a profité pour dévoiler le contenu de l'édition collector, comprenant deux figurines, un steelbook, des stickers et autres goodies, le tout enrobé dans un joli packaging. Le prix n'a pas été communiqué en revanche.