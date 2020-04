Alien Isolation : le jeu est vendu à moins de 2€, voici comment profiter de l'offre

Considéré comme l'un des meilleurs survival horror de sa génération, Alien Isolation profite en ce moment d'une grosse promotion qui permet de l'obtenir à moins de 2€. Pour pouvoir profiter de l'offre (effectuée dans le cadre du Alien Day), il suffit simplement de foncer sur la page Steam du jeu et de passer à la caisse dans les 30 prochaines heures. Affiché avec un rabais de -95%, le titre s'échange donc contre 1,85€ au lieu de 36,99€.



Si vous désirez plus de contenu, sachez que le pack complet (l'Alien Isolation Collection qui regroupe tous les DLC) fait lui aussi l'objet d'une promotion de -75% : il passe donc de 45.99€ à 11.49€. Une sacrée affaire. Pour plus d'informations sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction disponible à cette adresse.