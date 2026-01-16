Ace Combat 7 : c'est désormais 7 millions de ventes, l'argent tranquille

En attendant un huitième épisode désormais officiel, Bandai Namco Entertainment peut se féliciter de la longévité exemplaire d’Ace Combat 7 Skies Unknown. Près de sept ans après sa sortie initiale, le jeu a franchi le cap symbolique des 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde, toutes plateformes confondues. Un chiffre qui confirme le statut de long-seller de cet épisode, devenu de loin le plus gros succès commercial de la licence. À lui seul, Ace Combat 7 contribue largement aux plus de 21 millions d’unités écoulées par la franchise depuis ses débuts en 1993, un total atteint sans même bénéficier de versions natives sur PlayStation 5 ou Xbox Series. Un signal particulièrement rassurant pour Bandai Namco, qui peut voir dans Ace Combat une licence solide, capable de s’inscrire dans la durée sans dépendre d’un rythme de sorties effréné.



Cette performance témoigne d’un soutien durable de la communauté, salué par les développeurs et l’éditeur, qui profitent de l’occasion pour proposer des fonds d’écran commémoratifs aux fans. À noter également l’enrichissement des bandes-son de la série sur les plateformes de streaming, avec l’ajout des musiques issues d’Ace Combat X et Ace Combat X2.



