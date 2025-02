à un T : nouvelle vidéo et date de sortie pour le nouveau jeu de Keita Takahashi (Katamari Damacy) qui parle de discrimination...

Annapurna Interactive Showcase qui s'est tenu le 24 février 2025. Le nouveau jeu de Keita Takahashi, créateur notamment de la série Katamari Damacy, débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series le 28 mai prochain. C'est donc l'occasion pour lui et son équipe d'Uvula de dévoiler une nouvelle vidéo, un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une chanson, celle de la girafe, composée par Rebecca Sugar (Steven Universe). Oui, c'est aussi inattendu que surprenant, mais pas autant que le concept de ce jeu qui nous place aux commandes d'une jeune garçon, nommé Teen, dont la particularité est de vivre avec les bras en T. Forcément, avec cette position, il est l'objet de moqueries de la part de ses camarades et des gens qui le croisent et c'est justement le thème de 'à un T' : lutter contre les discriminations, tout en gardant le sourire. Avec le soutien de sa maman et de son chien, Teen va nous faire découvrir son quotidien avec la jovialité qui le caractérise. On vous remet le trailer d'annonce pour les gens qui auraient loupé son concept.









Annoncé il y a quasiment un an, à un T (to a T en VO) est de retour pour nous révéler sa date de sortie dans le cadre de l'