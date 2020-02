Zombie Army 4 : un trailer de lancement plein de monstres et de héros prêts à les affronter

Zombie Army 4 : Dead War est disponible depuis hier sur Xbox One, PC (Epic Games Store) et PS4, ce qui explique pourquoi Rebellion a mis en ligne un trailer de lancement. On profite de l'occasion pour rappeler que l'histoire se déroule en 1946, et que malgré la mort d'Hitler, ses troupes zombifiées sont de retour pour semer la terreur dans toute l'Europe, dont l'Italie. Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, les compétences des personnages évoluent au fil de l'aventure, et l'arsenal regorge de joujoux avec lesquels on peut se débarrasser des créatures avec un maximum d'efficacité et de brutalité. Quant à la X-Ray Kill Cam, elle permet de suivre la trajectoire des balles avec délectation.Enfin, n'oublions pas le Season Pass dont le contenu a été dévoilé récemment. Il comprendra, entre autres, la campagne "Hell Cult" qui sera découpée en trois missions et pourra être terminée seul ou à quatre. Des maps destinées au mode "Horde" seront également proposées gratuitement.