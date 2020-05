Zombie Army 4 Dead War : la 2ème mission de la campagne "Hell Cult" est dispo, la voilà en vidéo

Zombie Army 4 : Dead War s'étoffe un peu plus avec, aujourd'hui, l'arrivée du DLC " Mission 2 : Blood Count". En fait, il s'agit de la seconde partie de la campagne "Hell Cut" - les joueurs devront cette fois-ci pénétrer dans un château abandonné et faire face à des mystères occultes. Bien évidemment, l'endroit est rempli de créatures loin d'être sympathiques, tels que d es morts-vivants transylvaniens, ou encore des adeptes d'un culte SS. Mais a priori, il ne s'agit que de hors d'oeuvres, car on nous garantit qu'il y a pire derrière.



Comme toujours, l'add-on est compris dans le Season Pass (34,99€) mais peut également être acheté séparément (6,99€). Enfin, n'oublions pas qu'un troisième chapitre est prévu. Zombie Army 4 : Dead War est disponible sur Xbox One, PS4 et PC.









