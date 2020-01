Zombie Army 4 Dead War : un nouveau trailer qui présente tout le contenu du Season Pass

Zombie Army 4 : Dead War se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Rebellion. Cette fois-ci, le studio britannique a souhaité mettre en avant le contenu du Season Pass, à commencer par la campagne "Hell Cult". Découpée en trois missions, elle pourra être terminée seule ou à quatre. Viennent ensuite les quatre personnages additionnels qui seront dévoilés progressivement, sans oublier les neuf armes supplémentaires, les cinq skin packs et les nouvelles tenues. Tout ne sera pas payant, puisque l'on nous promet également des maps gratuites pour le mode "Horde".On profite de l'occasion pour rappeler que Zombie Army 4 : Dead War est dès à présent disponible en précommande, et qu'une édition collector est même prévue. Enfin, la date de sortie est fixée au 4 février prochain sur Xbox One, PC et PS4.