Zombie Army 4 Dead War : une nouvelle vidéo de 6 min qui fait le tour du jeu

Les personnages pourront eux aussi être customisés au fil de l'aventure, et ceux à qui l'on doit Sniper Elite promettent un système de tir aux petits oignons. Enfin n'oublions pas le mode "Horde" dans lequel il faudra survivre le plus longtemps possible, alors que la carte s'agrandira en même temps. Nul doute qu'avec autant de monstres à fusiller, la X-Ray Kill Cam régalera les joueurs désireux de suivre la trajectoire de leurs balles.



qui fait l'objet d'une édition collector - est attendu pour le 4 février prochain sur Xbox One, PS4 et PC (Epic Games Store).

Zombie Army 4 : Dead War refait surface à travers une vidéo fraîchement mise en ligne par Rebellion. L'occasion pour le studio britannique de rappeler ce que proposera ce nouvel épisode, à commencer par une campagne se déroulant en Italie "et au-delà". Bien évidemment, on nous annonce des morts-vivants encore plus coriaces, mais les développeurs promettent également un arsenal particulièrement fourni. D'ailleurs, il y aura moyen d'améliorer les armes en passant par l'atelier, histoire de s'équiper d'un