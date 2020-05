Xenoblade Chronicles Definitive Edition : le jeu disposera d'un mode "Cinéma", la preuve en images

Le compte Twitter officiel de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition vient de dévoiler des nouvelles infos qui devraient intéresser les fans. On y découvre la présence d'un mode "Cinéma" très complet. L'ambition de ce dernier est de permettre aux joueurs de revoir l'intégralité des cut scenes, et pouvoir dérouler ainsi le film du jeu. Mieux, chaque cinématique sera customisable : le moment de la journée, la météo, l'équipement des personnages et d'autres paramètres pourront être modifiés.



En bonus, Monolith Soft diffuse les écrans-titres pour le jeu original, mais aussi pour l'épilogue inédit "Future Connected", ce dernier devant rajouter plus de 12 heures de jeu. Rappelons que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sortira le 29 mai prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.