Xenoblade Chronicles Definitive Edition : un épilogue qui va drastiquement rallonger la durée de vie du jeu

Xenoblade Chronicles Definitive Edition arrivera dans moins de 10 jours sur la Switch, et on apprend aujourd'hui via Famitsu que le nouvel épilogue intégré au jeu, allait avoir une sacrée durée de vie. Appelé "Future Connected", cette nouvelle trame narrative, qui se déroule plusieurs années après la fin traditionnelle du jeu, durerait entre 10 et 12h selon nos confrères de Famitsu, à condition de foncer en ligne droite. En s'occupant de toutes les quêtes annexes, le magasine nippon nous précise que le total serait plus proche des 20h de jeu, ce qui n'est pas négligeable. Selon le game director Tetsuya Takahashi, cet épilogue aurait même plus être bien plus long s'il avait été vendu comme un DLC.

Le game director nous dévoile au passage d'autre détails que vous pouvez découvrir ci-dessous.

- L'équipe de production de Monolith Soft était divisée en trois groupes. Le premier travaillait sur Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, le second s'occupait sur un nouveau projet, tandis que le troisième passait de l'un à l'autre en fonction des besoins.

- Bien que la modélisation des personnages n'ait pas été optimale dans la version originale Wii du jeu, elle a été largement améliorée dans Xenoblade Chronicles : Definitive Edition. Tetsuya Takahashi voudrait aussi améliorer la modélisation des personnages de Xenoblade Chronicles 2, ce qui sera fait si un remaster est mis en chantier un jour.

- Comme il s'agit d'un remaster et pas d'un remake, Monolith Soft n'a pas pu réenregistrer l'intégralité de la bande-originale du jeu avec un orchestre. Les développeurs ont donc dû se contenter d'améliorer sa qualité audio et d'effectuer des arrangements.

- La compression des données est bien mieux maîtrisée que dans Xenoblade Chronicles 2, et la qualité des fichiers audio en sera grandement améliorée.

Rappelons que Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sortira le 29 mai prochain en exclusivité sur la Nintendo Switch.