Xenoblade Chronicles Definitive Edition : un trailer de lancement qui sent bon la nostalgie

Nintendo vient de dévoiler le trailer de lancement de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les vétérans de la Wii vont voir leurs souvenirs remonter à la surface. Disponible depuis ce matin, le jeu propose des graphismes améliorés, ainsi qu'un tout nouvel épilogue qui rajoute près de 15h de jeu à l'aventure de Shulk. Cette version revue et corrigée va également offrir un mode cinéma assez inédit qui permet tout simplement de voir l'intégralité des cinématiques du jeu à la suite, à l'image d'un film. Mieux, via ce mode, les joueurs auront la possibilité de gérer certains paramètres comme la météo, l'heure, et même l'équipement des personnages. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est disponible dès maintenant en exclusivité sur Switch.