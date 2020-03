Xenoblade Chronicles Definitive Edition : une date de sortie, un collector et un trailer

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition a refait parler de lui lors d'un Direct Mini surprise diffusé par Nintendo. L'occasion d'apprendre que le jeu sortira le 29 mai prochain, et qu'il fera même l'objet d'une édition collector. Cette dernière contiendra un exemplaire du jeu, un SteelBook, une partie de la B.O. du jeu sur vinyle, un code de téléchargement pour récupérer l'OST en dématérialisé, un poster et l'ouvrage "Xenoblade Chronicles - L'oeuvre définitive" de 256 pages ; tout ça contenu dans un coffret spécial, bien évidemment.On rappelle que ce portage ne se limitera pas à des améliorations graphiques, puisque les développeurs promettent que le gameplay a été retouché, les musiques également, et que l'on aura droit à une nouvelle histoire baptisée "Un avenir commun". Joli programme.