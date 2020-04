Xenoblade Chronicles Definitive Edition : un nouveau système de combat pour l'épilogue ? On dirait bien

Si l'on savait déjà que Xenoblade Chronicles Definitive Edition allait proposer un tout nouvel épilogue baptisé "Un avenir commun", on découvre que ce dernier pourrait disposer d'un système de combat inédit. Se déroulant un an après la fin supposée du jeu, cette trame narrative sera centrée sur le personnage Melia et permettra de se promener dans des environnements spécialement créés pour l'occasion.



Concernant le nouveau système de combat, on n'en sait pas plus pour le moment, mais il semble acté qu'il impliquera la race des Nopons. Xenoblade Chronicles Definitive Edition sortira le 29 mai prochain sur Nintendo Switch et pèsera 15.1 Go (si jamais vous comptez le télécharger).