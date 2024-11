World of Warcraft The War Within : notre unboxing du collector des 20 ans de WoW !

Dans quelques jours, le 23 novembre très précisément, la saga World of Warcraft va célébrer ses 20 ans d'existence. Une longévité extrêmement rare dans le jeu vidéo que Blizzard a sû entretenir auprès d'une communauté toujours aussi fidèle et impliqué. Avec la sortie en août dernier de la dernière extension The War Within, l'éditeur a mis en vente une édition collector particulièrement attendue, puisqu'elle fêtait à la fois la sortie de cet 'add-on', mais aussi cet anniversaire exceptionnel. Comme souvent avec ce genre de produit limité et très demandé, il a été en rupture de stock assez rapidement, malgré son prix de 200€ demandés. Un tarif conséquent certes, mais loin d'être injustifié, au regard d'ailleurs d'autres collectors vendus plus chers ailleurs et au contenu moins qualitatif. C'est d'ailleurs ce qu'on met en avant dans notre unboxing, afin de prouver que certaines entreprises proposent encore de beaux objets à des prix corrects.