World of Warcraft Dragonflight : un trailer cinématique puissant pour la nouvelle extension

Rendez-vous était pris pour la nouvelle extension de World of Warcraft qui n'a pas dit son dernier mot, à l'heure où le busines model des MMORPG s'est complètement transformé. Le titre de Blizzard Entertainment fait office d'exception et l'annonce de cette nouvelle extension prouve que l'intérêt est toujours là et que la communauté, certes moins importante qu'auparavant, toujours aussi dévouée. Pour World of Warcraft Dragonflight, les développeurs nous proposent de retourner à Azeroth à dos de dragons. Les joueurs débloqueront une nouvelle forme de vol dynamique ainsi qu’un compagnon drake à l’apparence personnalisable qu’ils pourront entraîner au fil de l’extension pour fendre les cieux plus efficacement. Ce sera aussi l'occasion pour introduire d'autres nouveautés, notamment des mises à jour dans le gameplay, avec un nouveau système pour les métiers et l’artisanat.









Le jeu offrira en effet plus de liberté et de profondeur dans l’élaboration des personnages, sachant que les évocateurs dracthyrs seront présents et pourront se spécialiser dans les dégâts et attaquer leurs adversaires à distance avec leur souffle, leurs crocs et leurs griffes, ou se concentrer sur les soins, et renforcer leurs alliés grâce aux dons mystiques des dragons. Les joueurs et joueuses qui créeront des évocateurs dracthyrs pourront personnaliser à la fois leur avatar draconique, consacré au combat, et la forme humanoïde qui leur permettra de communiquer avec les habitants d’Azeroth. Les évocateurs dracthyrs commenceront au niveau 58, recevront une suite de quêtes unique et pourront choisir de rejoindre l’Alliance ou la Horde. On vous a listé l'ensemble des nouveautés apportées par l'extension Dragonflight.









Nouveautés de World of Warcraft Dragonflight

- Découvrez les îles aux Dragons : dans leur ascension vers le nouveau niveau maximum, fixé à 70, les joueurs et joueuses découvriront les merveilles et les secrets ancestraux des îles aux Dragons à travers quatre zones inédites : les rivages de l’Éveil, bouillonnants de puissance élémentaire, les vastes plaines d’Ohn’ahra, les cimes glacées de la travée Azur, sans oublier les flèches et les temples majestueux de Thaldraszus.





- Nouvelle combinaison de race et classe jouable : les joueurs et joueuses pourront menacer leurs adversaires (ou renforcer leurs alliés) en tant qu’évocateur dracthyr, le premier type de personnage de World of Warcraft à combiner race et classe. Il leur sera possible de personnaliser leurs formes humanoïde et draconique, et d’opter pour l’Alliance ou la Horde avant de se lancer dans l’aventure. Ils exploiteront aussi la puissance des dragons pour s’axer sur les soins ou se concentrer sur les attaques à distance.





- Sillonnez les cieux : le vol à dos de dragon fait son apparition dans Dragonflight, une toute nouvelle forme de déplacement aérien basé sur les compétences qui permet aux joueurs et aux joueuses de chevaucher leur propre drake des îles aux Dragons pour fendre les cieux. Les joueurs et joueuses pourront personnaliser leur drake au fil de leur progression dans l’extension en débloquant de nouvelles options d’apparence et des techniques qui leur permettront de voler plus loin et plus vite.





- Refonte du système de talents : avec le nouveau système de talents, les joueurs et joueuses pourront faire des choix créatifs et originaux sans perdre en efficacité, et plus important encore, chaque niveau leur offrira des options intéressantes.





- Métiers améliorés : aficionados de l’artisanat, ceci est pour vous ! Dragonflight offre à celles et ceux qui souhaitent exceller dans l’artisanat une myriade de nouvelles fonctionnalités et d’outils à la hauteur de leurs ambitions, dont des commandes définies par les joueurs et joueuses, de l’équipement inédit pour les métiers et un tout nouveau système de spécialisation.





- Interface retravaillée : Dragonflight modernise l’interface de World of Warcraft, la minicarte et d’autres éléments voient leur apparence améliorée. De nouvelles options permettent également aux joueurs et joueuses de personnaliser différents aspects de l’interface selon leurs préférences.