World of Warcraft Dragonflight : deux nouvelles vidéos, une en CGI, l'autre pour la classe Dracthyrs

World of Warcraft Dragonflight, la nouvelle extension qui sera déployée le 29 novembre prochain sur PC. Evidemment, du côté de Blizzard Entertainment, on a commencé à préparer le terrain avec deux nouvelles vidéos. La première, totalement en CGI, rappelle à quel point le studio maîtrise les codes des films d'animation, avec un rendu toujours aussi classe et révélant une séquence de course-poursuite entre deux dragons, l'un rouge, l'autre bleu. Evidemment, on pourra découvrir une nouvelle zone, les îles aux Dragons, qui devrait insuffler un vent de renouveau. La seconde vidéo met en exergue la nouvelle classe de ce gros DLC : Les évocateurs dracthyrs.



Ces derniers ont la particularité de pouvoir

Il reste moins de 15 jours avant l'arrivée dealterner librement entre deux formes personnalisables : une apparence humanoïde et une incarnation draconique. Sous cette forme, ils pourront attaquer leurs adversaires à distance avec leur souffle, leurs crocs et leurs griffes, ou se concentrer sur les soins, et renforcer leurs alliés grâce aux dons mystiques des dragons. Les joueurs et joueuses qui créeront des évocateurs dracthyrs pourront personnaliser à la fois leur avatar draconique, consacré au combat, et la forme humanoïde qui leur permettra de communiquer avec les habitants d’Azeroth. A noter que les évocateurs dracthyrs commenceront au niveau 58, recevront une suite de quêtes unique et pourront choisir de rejoindre l’Alliance ou la Horde.