World of Warcraft Dragonflight : notre unboxing du Collector "Epic Edition" avec nos gants blancs

World of Warcraft Dragonflight sera disponible également par le biais d'une édition collector. Un classique de la part de Blizzard Entertainment qui gratifie les amateurs de beaux objets d'une édition limitée, d'ores et déjà en rupture de stock. Si les prix commencent déjà à s'envoler sur les sites de revente alors qu'il n'est pas encore disponible, sachez que l'Epic Edition était proposée à la base à 129$ sur le site officiel . A l'intérieur, nous avons droit à l'artbook officiel, une planche de 5 pin's en métal double-attaque représentant chaque race de dragon, un tapis de souris et tous les bonus in-game par le biais d'un code à télécharger. Le jeu en physique n'est pas présent malheureusement, il faudra se contenter d'un voucher, comme c'est en train de se généraliser un peu partout. Une grande tristesse oui...