Wonder Boy Asha in Monster World : le remake dévoile un premier trailer tout en couleurs

STUDIOARTDINK et d'anciens de la team originelle. À vrai dire, l'annonce du projet est toute fraîche et histoire d'exciter les amateurs de la franchise, l'éditeur ININ Games nous diffuse un tout premier trailer par le biais d'IGN.



L'occasion d'admirer la refonte graphique appliquée ainsi que le nouveau contenu : un doublage intégral, de nouveaux mode de jeu et un gameplay revu et optimisé pour les plateformes qui accueilleront le soft début 2021, à savoir le PC (sur Steam), la PS4 et la Nintendo Switch.





Monster World IV, jeu d'action-plateforme aux composantes RPG sorti en 1994 sur Mega Drive, nous fera bientôt l'honneur d'un remake en bonne et due forme : celui-ci portera le nom de Wonder Boy Asha in Monster World et sera opéré par le studio japonais