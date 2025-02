Wheel World tient sa date de sortie, ce sera pour cet été 2025, mais on peut déjà y jouer sur Steam gratuitement...

Mis en avant lors du Xbox Partner Preview en octobre 2024, Wheel World refait parler de lui, cette fois-ci pour deux choses. La première, c'est dans le cadre du Steam Next Fest et au moment où l'on pose ces lignes, une démo jouable est disponible sur PC. De quoi découvrir cet univers tout en cel-shading, qu'on doit parcourir à vélo, où les esprits et les hommes se mélangent. Il faut dire que l'ancien nom du jeu, Ghost Bike, était plus évocateur, mais ça ne lui empêchera pas de nous proposer diverses activités dans ce monde ouvert. L'autre information à retenir, c'est la date de sortie du jeu, attendue pour cet été, aussi bien sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin, sachez que la chanson thématique du jeu, "Go" de Joon, du label de musique électronique Italians Do It Better, est également disponible aujourd'hui sur les plateformes de streaming musical.