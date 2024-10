Wheel World : Ghost Bike change de nom, mais brille toujours pas sa DA et ses animations

Auparavant connu sous le nom de Ghost Bike, Wheel World a dévoilé un nouveau trailer et un nouveau nom pour ce jeu alliant exploration à vélo et courses relaxantes. Dans Wheel World, vous êtes chargé de récupérer et réparer les derniers Ghost Bikes, capables de voyager entre le monde des vivants et celui des morts. Le jeu propose une exploration en monde ouvert, où vous améliorez votre vélo à partir des trésors que vous trouvez, ainsi que des courses à travers différents environnements. Le tout est accompagné d’une bande-son originale signée des artistes du label Italians Do It Better. Wheel World sera disponible dans le Game Pass dès sa sortie début 2025.