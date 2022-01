UFL : un nouveau jeu de foot pour concurrencer FIFA et PES, voici du gameplay

Alors que les ténors du genre que sont FIFA et PES (désormais eFootball) sont en pleine transition, un troisième acteur est en train de fouler le terrain avec ses nouveaux crampons. UFL, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un effet une nouvelle simulation de football, annoncé en août 2021 et qui a révélé quelques uns de ses secrets côté gameplay par le biais d'un livestream savemment orchestré. Menée tambour battant par Eugene Nashilov, le CEO du studio Strikerz, la présentation était explicative et rassurante, expliquant que UFL se veut être un jeu moderne sans sa réflexion, "loin des problèmes qui pourraient entraver la progression du genre". Le studio, certes méconnu du grand public, est cependant composé de personnes motivées, prêtes à faire évoluer le football virtuel vers de nouveaux horizons. De belles promesses qui ont toutefois réussi à convaincre un certain Cristiano Ronaldo qui devient ainsi l'ambassadeur du jeu et qui n'a pas hésité à prendre la parole pour expliquer son envie de travailler avec Strikerz.



Visuellement assez proche de ce qui se fait chez la concurrence, UFL promet d'être fun et compétitif, deux aspects importants pour que les parties entre potes, sur le canapé ou en ligne, soit des plus plaisantes. D'autres modes ont été réfléchi pour le jeu, comme une version assez proche de FUT, histoire de donner du biscuit aux joueurs entre deux véritables matchs. Il sera cependant possible de faire évoluer son joueur et son club au fil des matchs et des victoires, sachant qu'on pourra adapter la tactique selon les résultats obtenus. Autrement, sachez que UFL tentera d'obtenir des partenariats avec des clubs, sachant que AS Monaco, Besiktas, Borussia Mönchengladbach, Celtic Glasgow, Shaktar Donetsk, Glasgow Rangers, Sporting Portugal et West Ham United.



La sortie de UFL est attendue pour cette année et sera disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.