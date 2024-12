Turok Origins : c'est désormais un TPS bien nerveux par les développeurs de Warhammer Space Marine 2

Parmi les annonces qui n'avaient pas fuité lors des Game Awards cette nuit, il y avait celle de Turok Origins, qui marque le retour d'une franchise phare des années 90 et qui va donc renaître de ses cendres. C'est le studio Saber Interactive qui est d'ailleurs aux commandes de cette renaissance, eux qui possèdent une belle aura après avoir accouché il y a quelques mois du très bon Warhammer Space Marine 2. Le PDG et cofondateur de Saber Interactive, Matthew Karch, s'est d'ailleurs fendu d'un message pour expliquer que le jeu a une place importante à ses yeux.

« Turok a été l'un des premiers jeux de tir sur console auxquels j'ai joué. Lorsque nous avons examiné les franchises de jeux qui, selon nous, méritaient d'être ramenées, Turok était en tête de notre liste. Chez Saber, nous aimons reprendre des licences classiques et les combiner avec un gameplay inédit. Nous sommes ravis d'annoncer enfin le jeu, mais nous serons encore plus heureux lorsque nous proposerons cette expérience à l'ancienne avec une exécution moderne. »





En partant d'une feuille blanche, Saber Interactive veut aussi donner un coup de jeunesse à la série et le choix d'en faire un TPS s'est aussitôt révélé comme une certitude. On aura droit à de nouveaux chasseus, au look plus moderne, avec des combinaisons organiques qui sont capables de créer des camouflages pour s'adapter aux environnements. Les dinosaures ne seront pas les seules créatures à éliminer dans le jeu, une menace extraterrestre qui menace la Terre fait aussi partie des méchants dans le jeu. On apprend aussi que le jeu sera jouable seul comme en coop, jusqu'à 3 joueurs. Que des bonnes nouvelles. Quant à la sortie, elle n'a pas été communiquée.