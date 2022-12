TRANSFORMERS REACTIVATE : Bumblebee et Optimus Prime dans un jeu d'action, 1er trailer next gen

Alors que la franchise essaye de se renouveler au cinéma, du côté du jeu vidéo, on tente aussi l'originalité. Les Transformers seront de retour en 2023 sur PC et consoles, comme l'atteste l'annonce de TRANSFORMERS REACTIVATE aux Game Awards 2022, un jeu d’action en ligne pour 1 à 4 joueurs développé par le studio Spalsh Damage, conjointement avec Hasbro. Le trailer qui accompagne ce reveal promet des graphismes next gen', du moins dans ses cinématiques, car côté gameplay, ça reste la grande inconnue. Cela dit, cette vidéo nous laisse supposer qu'on jouera au jeu en vue subjective, un peu à la manière du dernier Gundam Evolution. Une chose est certaine en revanche, c'est qu'on aura droit à une une histoire inédite et de grosses ambitions. La sortie de ce TRANSFORMERS REACTIVATE est attendue pour 2023, sachant qu'une bêta fermée est déjà annoncée, avec ouverture des inscriptions dès maintenant à l’adresse www.playTFR.com.