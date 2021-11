Total War WARHAMMER 3 : le jeu aussi repoussé à 2022, mais dispo dans le Xbox Game Pass

La dernière fois qu'on avait entendu parler de Total War Warhammer 3, le titre était toujours prévu pour la fin de l'année 2021, mais comme vous savez, les plans changent et du côté de SEGA et du studio The Creative Assembly, on a décidé de reporter le jeu de plusieurs mois. C'est désormais le 17 février 2022 qui a été acté sur PC avec en prime la possibilité d'accéder au jeu via le Xbox Game Pass dès le jour du lancement. SEGA en profite pour annoncer que tous les gens qui feront l'effort de précommander le jeu ou dans la semaine suivant la sortie accédera gratuitement au pack de races introduit dans la campagne les Royaumes Ogres et leurs deux Seigneurs légendaires, Graissus Dent d'Or et Skrag le Désosseur. Pour finir en beauté, on a droit à un nouveau trailer du jeu en CGI et qui nous présente le peuple des ogres. Ils sont sacrément répugnants d'ailleurs.