Total War WARHAMMER 3 : le trailer d'annonce cinématique est juste dingo !

Le partenariat entre SEGA et The Creative Assembly est loin d'être terminé puisque les deux sociétés viennent à l'instant d'annoncer le jeu Total War Warhammer III qui s'offre par la même occasion un trailer en cinématique d'une beauté à tomber par terre. D'une durée de 3"09 min, cette vidéo permet de placer le contexte et de repérer les personnages importants de ce nouvel épisode. On ira fouler les mystérieux Territoires de l'Est, mais aussi les Royaumes du Chaos infestés de démons. Les développeurs promettent de nouvelles races issues du lore de la licence de Games Workshop, sans oublier les factions du Chaos (Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch). Le communiqué nous permet d'apprendre qu'il sera possible de choisir entre sauver un dieu mourant ou exploiter ses pouvoirs, sachant que chaque race offre la possibilité de prendre un chemin différent dans le Royaume cauchemardesque du Chaos. Petit détail qui a son importance avant de vous quitter : Total War Warhammer III sera disponible en même temps sur Steam et sur l'Epic Games Store, avec une date calée aux alentours de Septembre 2021, à en croire la page Steam.