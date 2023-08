TMNT The Last Ronin : un jeu Tortues Ninja façon God of War, adapté du comic-book, première vidéo

C'est un peu passé inaperçu en pleines grandes vacances, mais THQ Nordic a tenu une présentation ce soir à quelques semaines du coup d'envoi de la gamescom. Pas mal de jeux ont été montrés lors de son Digital Showcase 2023, mais il y a un titre qui est ressorti plus que les autres, et c'était le one more thing de l'événement, à savoir TMNT The Last Ronin. Les lecteurs de comic-book connaissent l'oeuvre en question, sortie en 2020 et qui a permis de donner un second souffle aux tortues ninja. L'histoire se situe toujours à New York dans un futur différent que l'on connaît, avec une ambiance plus sombre et surtout plus adulte. C'est cette atmosphère que THQ Nordic et lestudio Black Forest Games vont tenter de reproduire dans cette adaptation en jeu vidéo. Selon Doug Rosen, PDG de Paramount, ce TMNT The Last Ronin s'inspire du reboot de God of War ed Santa Monica, avec de grosses ambitions artistiques. De quoi donner créer une certain hype autour de personages qui ont le vent en poupe. Entre le film d'animation qui vient de sortir au cinéma, la collaboration avec Street Fighter 6 et le beat'em all de DotEmu, les chevaliers d'écaille n'ont jamais été aussi populaires.Quant à la sortie de TMNT The Last Ronin, elle n'a pas été communiquée, mais on sait en revanche que le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.