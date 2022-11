This War of Mine : une nouvelle initiative caritative pour l’Ukraine pour les 8 ans du jeu

War

Mine" avait réussi à lever plus de 558 000$ pour War Child une oeuvre humanitaire, dans le but d’aider les jeunes affectés par la guerre.

War

War

Sorti sur PC en 2014, This War of Mine est de loin le plus gros succès de 11 bit Studios, connu aussi pour des titres comme Frostpunk. Avec plus de 7 millions de copies vendues, le titre a également été adapté sur Nintendo fin 2018 et représente surtout une oeuvre contre la guerre. Tout naturellement, avec la guerre en Ukraine qui a éclaté en février dernier, le studio polonais a tout de suite soutenu son pays voisin en appportant de l'aide financière à la Croix-Rouge. Les développeurs de 11 bit Studios avaient réussi à vendre 204 000 copies du jeu à cette période et ainsi récolter 850 000$ pour l'ONG. On se souvient aussi que le le DLC "The Little Ones de ThisofMais le combat ne s'arrête pas là, puisque pour les 8 ans du jeu, nous apprenons que le jeu This War of Mine va continuer à contribuer à aider à reconstruire l'Ukraine. En gros, en achetant le 11 bit Collection Game Bundle, disponible chez Humble Bundle , les joueurs peuvent choisir de donner la somme entière (à part pour le petit pourcentage fixe de Humble) à Razom , un organisme caritatif dédié à reconstruire une Ukraine prospère.Le studio polonais profite de cet anniversaire pour rappeler que leur jeu This War of Mine a été exposé dans des événements et expositions comme le Museum of Modern Art à New York, mais aussi à l'expositionGames à l’ImperialMuseum de Londres. Mieux, le jeu est rentrer dans le système éducatif national polonais et dès Septembre 2023, il sera ajouté au cursus principal des écoles polonaises en tant que lecture complémentaire à utiliser pendant les leçons portant sur les conflits armés, la morale et l’éthique. Cette initiative a été poussée par le fait que de nombreux professeurs en Pologne et dans quelques universités du monde avaient déjà été utilisé en exemple. Bref, une réussite à tous les niveaux.