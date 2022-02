Ukraine-Russie : le studio polonais 11bit va aider la Croix-Rouge avec son jeu This War of Mine

Depuis que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine et de lui déclarer la guerre, nombreux sont les studios ukrainien à retenir leur souffle. Pas mal d'entre eux ont déjà averti les joueurs que leur sécurité primait avant tout et que certains projets peuvent connaître des retards suite au conflit qui vient de déclarer. Après GSC Game World et le jeu STALKER 2, c'est au tour du studio polonais 11bit de faire une déclaration en soutien à l'Ukraine. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, on apprend que tous les bénéficices du jeu This War of Mine sur les 7 prochains jours seront reversés à la Croix-Rouge ukrainienne. Pour rappel, This War of Mine est un jeu dont la thème anti-guerre a été reconnu internationalement pour son traitement frontal de la souffrance et de la misère vécu par les civils affectés par les conflits armés.

Aujourd'hui, les forces militaires russes ont attaqué l'Ukraine, pays libre - nos voisins. En tant que studio de jeux polonais et créateurs du jeu anti-guerre mondialement reconnu, This War of Mine - un jeu qui parle directement de la souffrance et de la misère des civils touchés par la guerre - nous aimerions annoncer par la présente la déclaration de notre entreprise : nous sommes opposés à l'invasion russe de l'Ukraine. Cependant, de simples mots seraient vides de sens sans un acte significatif, et le timing est crucial, donc notre soutien est le suivant : pendant les sept prochains jours, tous les bénéfices de This War of Mine, tous ses DLC, sur tous les magasins et toutes les plateformes iront à un fonds spécial. Dans une semaine, cet argent sera reversé à la Croix-Rouge ukrainienne pour soutenir directement les victimes de la guerre en Ukraine.

Faites partager tout ce que vous savez sur cette guerre et comment la guerre tue des gens, dévaste leurs vies et leurs maisons. Faisons ensemble, joueurs et développeurs, tout ce que nous pouvons pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine.