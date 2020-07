The Walking Dead : un drôle de teasing sur Clementine, les fans aux aguets

"P.S. : Clémentine vit."





Robert Kirkman, dans du dernier numéro de The Walking Dead avec un "P.S. : Negan vit". Serait-ce donc l'annonce officielle d'une bande dessinée entièrement consacrée à Clementine ? Ce serait une grande première, la survivante n'étant apparue que dans le jeu vidéo éponyme. À moins, bien sûr, qu'elle ne fasse son retour dans un autre épisode sur PC et consoles... ou mobile. On verra bien.





Maintenant que The Walking Dead, la série épisodique entamée par Telltale et reprise par Skybound Games, est définitivement achevée, la plupart des fans se sont déjà faits une raison : l'aventure de Clementine est officiellement terminée et d'ailleurs, les développeurs ont avoué ne pas avoir de plan pour une éventuelle suite. C'est la vie, c'est comme ça. Mais parce que les surprises existent, un drôle de teasing vient d'être repéré dans le comics The Walking Dead consacré à Negan, sur la toute dernière ligne de la toute dernière page :On ne sait pas le pourquoi du comment mais la dernière fois qu'une mention similaire avait été aperçue, c'était de la main du même scénariste,