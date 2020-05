The Walking Dead : la Saison 4 était bien la dernière, au revoir Clémentine

Malgré un titre plutôt révélateur, les fans se posent une éternelle question : The Walking Dead : The Final Season, soit la quatrième saison de la saga de Telltale, donnera-t-elle lieu à une suite ? Depuis les déboires financiers de l'entreprise, revenue d'entre les morts et ressuscitant le projet The Wolf Among Us, les espoirs d'une Saison 5 pour Clémentine et ses potes zombies sont légitimes.Malheureusement, la franchise fut rachetée par Skybound, entreprise qui s'est alors chargée d'achever les travaux en cours (et on ne peut que les remercier pour cela) et sur Twitter , la firme a mis fin aux espoirs :. C'est dit, c'est clair et c'est finalement peu surprenant. Peut-être que dans quelques années, les développeurs reviendront sur leur décision...