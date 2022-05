The Valiant : un nouveau Action-RTS-RPG chez THQ Nordic, voici le trailer et du gameplay

L'éditeur THQ Nordic et le studio Kite Games viennent d'annoncer leur nouveau jeu, répondant au nom de The Valiant. Il s'agit d'un jeu de stratégie se déroulant dans un univers médiéval et qui apportera pas mal d'éléments RPG. Le communiqué de presse nous explique que les développeurs souhaitent apporter quelque chose de nouveau au genre et promet que chaque mission dans le mode Campagne est unique. Que les décisions à la fois sur et hors du champ de bataille comptent, d'autant qu'il faudra sélectionner ses troupes avec le plus grand des soins, puisque le jeu ne propose aucune construction de base sur la map. Il y a donc un aspect stratégique dans la construction de ses attaques et bien, décider des compétences et de l'équipement donnés à chaque héros. D'ailleurs, on apprend qu'il y aura pas moins de 3 arbres de compétences distinctes par héros, ce qui permettra de tout un chacun de trouver le style de jeu qui convient le mieux.

The Valiant proposera également 2 modes multijoueurs : un compétitif et l'autre coopératif. Le mode "Last Man Standing" par exemple va permettre à 3 joueurs de tenter de tenir bon face à des vagues d'ennemis, y compris des mini-boss et des boss plus coriaces. Chaque victoire permettra de récupérer des bonus et de proposer de nouvelles compétence pour chaque héros. The Valiant propose aussi un mode PvP avec des scénarii en 1vs1 ou 2v2 qui offrent des affrontements rapides, avec des captures de points de contrôle. Mieux que des écrits, place au trailer d'annonce et à la vidéo de gameplay.