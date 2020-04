The Pope Power & Sins : 1er trailer du jeu où l'on incarne un Pape assassin, (bad ?) buzz en vue

chrétienté





Le titre s'offre ainsi un premier trailer et débarquera sur Steam en 2020, sans que l'on sache quand exactement.



Forestlight Games, auteur d'un tas de simulations bizarroïdes, The Pope Power & Sins prendra alors la forme d'un point & click dans lequel Alexandre VI se devra de garder le pouvoir par tous les moyens possibles : complots, exécutions des hérétiques, pots-de-vin, gestion des fidèles, tous les ingrédients d'un pur conte de gangsters semblent présents, cigare à l'appui. Bien sûr, c'est aussi jouer sur l'image de la religion catholique et véhiculer des valeurs peu commodes qui ne manqueront pas de soulever l'indignation de certains pratiquants catholiques : pour le coup, les développeurs se protègent derrière les faits historiques, Alexandre VI n'étant clairement pas réputé comme un enfant de chœur.

En voilà un, de jeu qui risque de faire parler de lui. Après un I Am Jesus Christ qui avait suscité l'attention lors de son annonce, l'éditeur PlayWay présente son nouveau projet, The Pope : Power & Sins, titre qui permettra d'explorer lad'une autre manière encore : à travers les yeux du Pape Alexandre VI, soit l'un des chefs religieux les plus controversés de l'histoire. De son vrai nom Rodrigo de Borja, son parcours a notamment été librement interprété dans Assassin's Creed II et Brotherhood, ce qui ne manquera d'éveiller quelques souvenirs à certains joueurs.Développé par