The Origin Blind Maid : premier trailer pour ce jeu d'horreur qui mélange politique et surnaturel

Encore méconnus, les petits gars de Waraní Studios comptent bien percer avec leur nouveau projet : nommé The Origin Blind Maid, celui-ci prendra la forme d'un survival-horror dénotant plutôt de ce qui ce fait actuellement. Et pour cause, il prendra place au Brésil (les développeurs étant d'ailleurs basés au Paraguay) et mettra un politicien corrompu au centre de son récit !Accusé de plusieurs faits illégaux, notre anti-héros cherchera à quitter le pays à tout prix : seulement voilà, il croisera sur son chemin Blind Maid, une entité maléfique et surnaturelle ancienne qui le traquera tout du long. Le récit est présenté comme une histoire de crime et de morale dans laquelle le joueur devra faire preuve de discrétion et de ruse pour contourner le Mal, omniprésent, à travers cinq chapitres.Pour le moment, un seul teaser est disponible et celui-ci n'exhibe malheureusement aucune séquence de gameplay : en attendant plus de médias, sachez que The Origin Blind Maid est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en 2021.