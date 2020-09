The Invincible : un nouveau jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X / S par d'anciens de CD Projekt et Techland

Marek Markuszewski. Avec en spécialité le jeu AA, la firme vient de dévoiler son tout premier projet du nom de The Invincible.



Basé sur le roman éponyme de Stanislas Lem publié au début des années 1960, il s'agit d'un thriller de science-fiction où le joueur se réveille sur une planète hostile : livré à lui-même, il devra retrouver les éléments de son vaisseau pour quitter cet environnement plein de secrets.



Pour le moment, hormis quelques screenshots et un key art, nous n'avons pas de trailer à se mettre sous la dent, juste une fenêtre de sortie et des plateformes : The Invincible sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Autant vous dire que l'on surveillera tout ça de près.

Après avoir bossé sur des titres comme The Witcher III, Cyberpunk 2077, Dying Light ou encore Dead Island, plusieurs développeurs de chez CD Projekt ou encore Techland ont finalement monté Starward Industries, un nouveau studio basé à Cracovie avec, à sa tête,