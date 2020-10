The Falconeer : jusqu'à 120fps sur Xbox Series X et S, l'aventure s'annonce fluide

Little Chicken Game Company, permettra de s'immiscer dans une expérience atmosphérique toute particulière : à dos de faucon géant, on devra parcourir une mer pleine de dangers et autres ruines mystiques tout en affrontant les troublions qui nous barreront la route. Un petit aspect Panzer Dragoon, assurément, teinté d'une certaine poésie visuelle qu'il sera possible de découvrir sur PC, Xbox One et Xbox Series : c'est justement les consoles de salon qui nous intéressent aujourd'hui puisque les développeurs viennent de dévoiler quelques paramètres techniques intéressants. Du framerate à la résolution en passant par les différents modes proposés pour le temps de chargement, voici toutes les informations des différentes versions, regroupées ci-dessous pour vos beaux yeux.



VERSION XBOX SERIES X



Mode 4K/60FPS

Mode performance à 1800p/120FPS

Temps de chargement du monde de 13 secondes



VERSION XBOX SERIES S



Mode 1800p/60FPS

Mode performance 1080p/120FPS

Temps de chargement du monde de 13 secondes



VERSION XBOX ONE S



Mode 1080p/60FPS

Temps de chargement du monde de 42 secondes





