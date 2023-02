The Crew 3 Motorfest : Ubisoft officialise le jeu avec un trailer et des détails sur le jeu

Les rumeurs étaient donc bien fondées : Ubisoft étant en train de travailler sur un troisième épisode de The Crew. La surprise est néanmoins feintée de notre côté, puisqu'il s'agissait d'un secret de polichinelle (surtout dans le milieu), d'autant que le studio Ivory Tower ne faisait plus grand-chose depuis 2018 et la sortie du précédent épisode. Baptisé The Crew Motorfest, ce nouvel épisode est attendu pour courant 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, et semble s'inspirer de ce qui se fait chez Microsoft avec la série des Forza Horizon. Dans The Crew Motorfest, on assistera à un festival basé sur la culture automobile dans un cadre idyllique, l’île d’O’ahu, dans l’archipel d’Hawaï, sachant que le jeu promet un open world ausis vaste que varié. En choisissant ce moeu précis, les développeurs français se sont assurés de paysages différents, des pentes recouvertes de cendres volcaniques à la forêt tropicale luxuriante, en passant par les montagne sinueuses ou simplement les plages de sable fin. Le communiqué annonce déjà plus d'une centaine de voitures à piloter, et dès demain, mercredi 1er février, il sera possible d'accéder au jeu en participant au programme Insider. Il s'agit d'un beta-test fermé, divisé en plusieurs phases, qui permettra à Ivory Tower de recueillir les retours des joueurs et ainsi améliorer ce qui ne va pas avant la sortie officielle.