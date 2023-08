The Crew 3 Motorfest sera jouable gratuitement à sa sortie, Ubisoft en pleine opération séduction

Présent lors de Opening Night Live de la gamescom 2023, The Crew Motorfest n'a pas manqué de mettre toutes les chances de son côté pour essayer d'attirer l'attention. En plus d'un nouveau trailer pour marquer le coup, le jeu de courses d'Ubisoft a également annoncé que le titre sera jouable gratuitement les 5 premières heures après son lancement. Manque de confiance en soi, ou véritable élan de générosité de la part d'Ubisoft ? Toujours est-il qu'il sera possible d'explorer l'île d'O'ahu à Hawaii et d'avoir accès au contenu sans lâcher le moindre kopeck. De cette manière, les gens qui seront séduits par la proposition pourront basculer vers le jeu complet.



La sortie de The Crew 3 Motorfest est calée au 17 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.