The Catch Carp & Coarse : un jeu de pêche avec des poissons Boss Légendaires à attraper !

Malgré nos préjugés, les jeux de pêche restent un genre apprécié par une catégorie de joueurs, à tel point que certains éditeurs et studios donnent de leur personne pour nous offrir des jeux toujours plus réalistes, plus intéressants et plus fun également. C'est la voie que semble prendre The Catch : Carp & Coarse, un jeu de pêche sportive développé par Dovetail Games, qui nous permettra d'aller fouiner dans les eaux et ramener les plus beaux poissons.La fiche technique de ce The Catch : Carp & Coarse indique pas moins de 35 espèces différentes à pêcher à la ligne, sacgant qu'il faudra user de stratégies différentes selon le poisson qui sera au bout de la ligne. Mieux encore, il faudra choisir scrupuleusement son lieu de pêche selon le moment de la journée, la météo et l'équipement qu'on aura sélectionné au préalable. Comme d'habitude, il faudra de la chance et beaucoup de patience pour espérer attraper les poissons Boss légandaires qui rapporteront un maximum de fame.Plutôt que de continuer à blablater, on vous copie-colle la fiche technique qui montre à quel point les promesses sont grandes. Espérons maintenant que le résultat soit à la hauteur des espérances. La sortie de The Catch : Carp & Coarse est attendue pour cet été sur PC, PS4 et Xbox One, et voici le trailer d'annonce pour mieux se rendre compte du jeu et de ses ambitions.

CHASSE AUX ESPÈCES

35 espèces de poissons différentes à capturer de manière réaliste avec leur propre comportement et leurs préférences d'appâts. Chaque tactique et équipement sera nécessaire pour tous les attraper pendant que vous passez de la pêche au flotteur pour des espèces telles que le rudd, l'ide et la brème à l'utilisation de leurres pour la truite, le saumon et le brochet. Vous pouvez également pêcher des espèces rares telles que le pacu, le mékong et le poisson-chat à queue rouge.





METTEZ LE “BOSS FISH” À TERRE

125 poissons Boss légendaires à attraper, dont 11 Monster Boss Fish - les poissons les plus difficiles à attraper du jeu. Ces poissons dotés de noms spécifiques se sont battus énormément et seuls les meilleurs pourront tous les localiser et les capturer.





DESTINATIONS MONDIALES

5 destinations uniques qui présentent toutes leurs propres défis. Le lac Oxlease sur le complexe Linear Fisheries permettra notamment de rencontrer des tanches et des gardons. L'Ebre abrite d'énormes silures et le lac Pearl en Malaisie abrite des monstres exotiques tels que l'arapaima et le loup géant. Partez à la pêche urbaine dans le centre-ville de Rotterdam ou explorez l'ouverture du Loch Mickle en Écosse, qui contiennent tous deux des prédateurs tels que le brochet et le sandre.









DÉBIT DE L'EAU

Le débit de l'eau affectera votre pêche, que ce soit depuis la rive ou dans un bateau. Gardez un œil sur votre flotteur qui dérive en aval ou sur votre bateau qui s'éloigne du point principal que vous avez identifié.





TOUT LE MATÉRIEL, TOUTES LES POSSIBILITÉS

Des centaines d'équipements sous licence provenant de plus de 20 partenaires, notamment RidgeMonkey et Mainline Baits. Créez différentes configurations pour couvrir toutes les situations et utilisez certains de vos équipements réels préférés des plus grands fabricants de l'industrie.





ENTREZ DANS LA COMPÉTITION

Le multijoueur et les tournois alimenteront votre besoin de compétitions alors que vous participez à une série d'événements de la Dovetail Fishing League. Des prix fantastiques sont à gagner pour les meilleurs pêcheurs !





RÉCOMPENSES EXCLUSIVES

Un ensemble unique de défis poussera vos limites encore plus loin - complétez-les et débloquez des récompenses exclusives uniquement disponibles via le système de maîtrise en jeu.